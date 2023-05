80 ME de pénalité, le Real Madrid menace Mbappé

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Malgré la sortie de Kylian Mbappé, qui a confirmé qu’il resterait au Paris Saint-Germain la saison prochaine, le Real Madrid souhaite toujours l’attirer. La Maison Blanche espère le recruter libre en 2024. Mais cette fois, le président Florentino Pérez souhaite se protéger d’une nouvelle trahison du Français.

Pour le Paris Saint-Germain, le message martelé par Kylian Mbappé dimanche soir n’est pas forcément rassurant. L’attaquant sous contrat jusqu’en 2024 s’est exprimé pendant la cérémonie des Trophées UNFP, puis en zone mixte, pour confirmer qu’il resterait bien au club francilien la saison prochaine. En revanche, le Français, élu meilleur joueur de Ligue 1 pour la quatrième saison consécutive, ne s’est pas projeté plus loin.

🎙 Kylian Mbappé sur son avenir : "J'ai dit que l'année prochaine, je jouerai au PSG." pic.twitter.com/DQepf9cgat — RMC Sport (@RMCsport) May 28, 2023

Son silence sur l’avenir à long terme rappelle forcément l’information selon laquelle le gamin de Bondy refuse d’activer l’option pour une année supplémentaire. Autant dire que la situation n’a pas échappé à la presse espagnole. À en croire le média local Defensa Central, Kylian Mbappé serait déterminé à quitter le Paris Saint-Germain, car lassé des promesses non tenues par ses dirigeants. L’international tricolore regretterait même d’avoir prolongé et planté le Real Madrid l’été dernier.

Le Real se méfie de Mbappé

C’est pourquoi nos confrères annoncent que Florentino Pérez est très confiant sur ce dossier. Cette fois, le président de la Maison Blanche estime que Kylian Mbappé ne lui échappera pas. Le club de la capitale espagnole espère accueillir le Parisien libre en 2024. Et sans indemnité de transfert à payer, les Merengue auraient prévu de lui offrir une prime à la signature de 80 millions d’euros ! Le Real Madrid reste tout de même prudent et ne veut pas revivre le cauchemar de l'an dernier. La prolongation de Mbappé au PSG à l'ultime seconde a fait mal et sert de leçon.

Après le rebondissement de 2022, les Madrilènes veulent convaincre Kylian Mbappé de signer un pré-accord incluant une pénalité du même montant. Autrement dit, l’ancien Monégasque devrait verser 80 millions d’euros au Real Madrid s’il finissait par choisir un autre club. Une manière de se protéger d’une nouvelle trahison, le pensionnaire de Liga n’ayant pas totalement digéré le précédent épisode du feuilleton.