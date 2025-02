50 ME et une promesse folle, le PSG se met à genoux

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG a déjà des idées pour se renforcer l'été prochain sur le marché des transferts. Le club parisien insiste pour Raul Asencio, et est prêt à lui garantir une place de titulaire.

Luis Enrique veut encore des renforts pour compléter son effectif. L'entraineur espagnol a une idée claire de ce qu'il veut pour son PSG. L'ancien du Barça a notamment l'envie de renforcer la défense du club de la capitale. Les cibles sont nombreuses pour le Paris Saint-Germain. Un joueur plait beaucoup à la direction francilienne, à savoir Raul Asencio. Le prodige du Real Madrid profite de pas mal de temps de jeu avec les Madrilènes depuis quelque temps. Il faut dire que les blessures sont nombreuses en défense. Raul Asencio est impressionnant sous les ordres de Carlo Ancelotti mais pourrait donc déjà quitter la capitale espagnole.

Raul Asencio et le PSG, une vraie possibilité existe

Selon les informations de Ok Diario, Nasser Al-Khelaïfi et Luis Enrique sont en effet d'accord pour tenter le coup concernant l'Espagnol. Ce dernier sera en fin de contrat avec le Real Madrid en juin 2026 et dispose d'une clause libératoire fixée à 50 millions d'euros. Au PSG, c'est une place de titulaire indiscutable qui pourrait attendre Raul Asensio, alors que son poste sera menacé à Madrid lors des retours de blessures de joueurs comme David Alaba ou encore Eder Militao. Ce serait une promesse claire de la part de Luis Enrique pour lui assurer qu'il sera le bienvenu au PSG, malgré la réticence du jeune défenseur. A 22 ans, le Madrilène sera très courtisé et si rester au Real Madrid est une option crédible et logiquement envisagée, il étudiera les propositions qui lui sont faites. Le PSG tourne très bien et Luis Enrique aime développer les jeunes. Une arrivée à Paris pourrait notamment lui permettre de gagner en crédibilité et de réaliser un de ses rêves, à savoir connaitre une première sélection avec l'Espagne.