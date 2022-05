45 millions d'euros sur Hugo Ekitike, le PSG vise la Ligue 1

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Exit les transferts spectaculaires, le PSG veut revenir à un vrai mercato pour se renforcer, y compris en Ligue 1. Hugo Ekitike serait ainsi dans la cible de Paris.

On a souvent reproché au PSG de ne pas investir dans des joueurs qui évoluent dans le Championnat de France, préférant enrichir d’autres équipes qu’en Ligue 1. Mais selon les dernières informations de FootMercato, avec le départ de Leonardo et son remplacement par Luis Campos, cette ère est révolue. Le club de la capitale ne se contentera plus de faire un recrutement avec des noms prestigieux, mais sans réelle logique sportive. Pour preuve, c’est un jeune attaquant du Stade de Reims, Hugo Ekitike, qui serait l’une des premières cibles du Paris Saint-Germain à l’ouverture du marché des transferts. Avec 10 buts à son compteur cette saison en Ligue 1, Hugo Ekitike a tapé dans l’œil de nombreux clubs européens, au point même que durant le mercato d’hiver, le président de Reims avait balayé une énorme offre. « Newcastle s’est positionné, nous avons discuté, ils ont fait une proposition qui ne nous convient pas. Comme nous n’avons pas forcément envie de le voir partir, nous avons fixé la barre assez haut. Ils nous ont bien proposé 35 millions d’euros au total, mais avec de nombreux bonus, dont certains quasiment impossibles à atteindre. Comme par exemple, remporter la Ligue des Champions », avait précisé Jean-Pierre Caillot, qui a toutefois précisé qu'il savait que pour le bien de son joueur il allait devoir accepte un transferts cet été.

Le PSG va dépenser de l'argent en Ligue 1

C'est toujours un grand sentiment de marquer à la maison, mais le dernier était si spécial pour moi… 🙏🏽 pic.twitter.com/WJmWllYjzs — Hugo Ekitike (@hekitike9) May 22, 2022

Luis Campos s’est donc déjà mis au travail sur cette opération, et selon Santi Aaouna, le nouveau directeur sportif du PSG va rapidement transmettre une offre de 45 millions d’euros aux dirigeants du Stade de Reims afin qu’il accepte le transfert d’Hugo Ekitike. Il s’agirait pour le joueur de 19 ans de remplacer un Mauro Icardi totalement fantomatique et qui va rapidement quitter le club de la capitale, ses délires amoureux avec Wanda Nara n’étant pas du goût du nouveau directeur sportif parisien. En s’offrant le joueur de Reims, le Paris Saint-Germain ferait une belle opération, et permettrait à la Ligue 1 de conserver un de ses meilleurs talents, la concurrence s’annonçant toutefois rude pour le PSG.