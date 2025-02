400 ME pour 3 joueurs, le PSG s'énerve au mercato

Dans : PSG.

Le PSG est toujours un club à suivre lors des périodes de mercato. L'été dernier, le club de la capitale était déterminé à frapper fort après le départ de Kylian Mbappé au Real Madrid.

L'été dernier, le PSG a perdu Kylian Mbappé. Un sacré changement pour le club de la capitale. Luis Enrique avait la volonté forte de construire un collectif redoutable sans grosses individualités. Pourtant, les champions de France ont néanmoins tenté de boucler des deals XXL lors de la dernière intersaison. Sans succès, même si le PSG avait mis les moyens pour se renforcer convenablement et envoyer un message à l'Europe du football. Ce n'est pas Fabrizio Romano qui dira le contraire.

Le PSG a sorti le portefeuille l'été dernier, en vain

Ces dernières heures via le podcast Viva El Futbol, le journaliste italien a en effet balancé que le Paris Saint-Germain a tenté le coup pour s'attacher les services de Lamine Yamal. Les pensionnaires du Parc des Princes ont même envoyé une offre de 200 millions d'euros au Barça. Offre refusée par des Catalans qui veulent miser énormément sur leur jeune crack espagnol. Outre Lamine Yamal, le PSG voulait aussi essayer de récupérer le duo du Napoli Khvicha Kvaratskhelia-Victor Osimhen. Un montant de 210 millions d'euros aurait été envoyé au club italien. Sans succès encore une fois. A noter que quelques mois plus tard lors du mercato hivernal, le Paris Saint-Germain récupérera le Géorgien pour 70 millions d'euros. Une très bonne affaire au final. Peut-être que l'été prochain, le PSG voudra encore une fois tenter de recruter soit Lamine Yamal, soit Victor Osimhen. Si une arrivée du Nigérian est envisageable, celle de l'Espagnol a peu de chances de se produire. Le champion d'Europe veut continuer d'exploser sous le maillot catalan et ne prévoit pas de partir du Barça.