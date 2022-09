25 ME pour Skriniar, le dernier prix du PSG

Dans : PSG.

Par Alexis Rose

Encore et toujours en quête d’un nouveau défenseur central, le Paris Saint-Germain ne lâche pas l’affaire avec Milan Skriniar en vue du prochain mercato hivernal.

Pour compenser la blessure de Presnel Kimpembe, victime d’une lésion musculaire à une cuisse début septembre, Christophe Galtier a dû faire du bricolage en replaçant Danilo en charnière centrale aux côtés de Marquinhos et Ramos. Si le trio a apporté de bonnes garanties, l’entraîneur du PSG aimerait bien avoir un défenseur central de métier pour pallier une absence de l’un de ses trois titulaires. C’est donc pour cette raison que Luis Campos n’a pas lâché l’affaire avec Milan Skriniar. Courtisé par Paris durant tout le mercato estival, l'international slovaque est finalement resté à l’Inter, son club ne voulant pas le lâcher pour cette saison. Mais alors que son contrat prendra fin en juin 2023, Skriniar laisse planer le doute autour de son avenir, ce qui donne une nouvelle chance au club de la capitale française. En effet, selon les informations de Tutto Mercato Web, le PSG envisage de faire une offre de 25 millions d’euros pour s’attacher les services du joueur de 27 ans en janvier prochain. Un chèque deux fois moins élevé que celui qui avait été proposé par Paris l’été dernier, mais Steven Zhang, le président de l’Inter, pourrait cette fois-ci céder à l’offensive du PSG… ou pas.

Le PSG offre un contrat en or à Skriniar

Car d’ici au prochain mercato, la direction de l’Inter va tout faire pour prolonger le bail de Skriniar. Une réunion au sommet aura d’ailleurs lieu la semaine prochaine avant le choc contre la Roma entre l’entourage du défenseur central et les dirigeants du club milanais. Il sera alors question de prolongation de contrat. Après avoir proposé un nouveau contrat avec un salaire de 5 ME par an l’été dernier, l’Inter pourrait augmenter son offre avec un bail de 6,5 ME. Toujours moins que la proposition effectuée par le PSG, qui tournait autour des 9 ME annuels. Malgré tout, l’Inter a encore ses chances dans ce dossier, vu que Skriniar se sent bien à Milan. Mais si aucun accord n’est trouvé entre le Slovaque et son club avant la fin de l’année civile, le PSG aura alors toutes ses chances pour le recruter lors du prochain mercato. Ce qui serait une bonne nouvelle pour Christophe Galtier en vue de la deuxième partie de saison, au cours de laquelle le PSG visera la Ligue des Champions.