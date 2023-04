2017, Neymar a été forcé de signer au PSG

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

En juillet 2017, le PSG cassait sa tirelire et dépensait 220 millions d’euros pour attirer Neymar en faisant du Brésilien le joueur le plus cher de l’histoire du football.

Il y a maintenant six ans, Neymar quittait le FC Barcelone et rejoignait le Paris Saint-Germain, qui a dépensé la coquette somme de 220 millions d’euros. Encore à ce jour, il s’agit du plus gros transfert de l’histoire du football. Malheureusement pour le club de la capitale, Neymar n’a pas vraiment emmené le PSG là où le club parisien l’espérait.

Le témoignage de Déco sur le départ de Neymar au PSG

Par moment, l’international auriverde a été magique mais trop souvent, son comportement et ses blessures ont tout gâché. A tel point que l’été prochain, Luis Campos a fait du départ de Neymar une priorité, mais l’ancien crack du FC Santos n’est plus vraiment dans l’optique de partir, lui qui se plait dans la ville de Paris et qui perçoit un salaire royal de 3 millions d’euros par mois au PSG.

Il y a six ans, les espoirs étaient pourtant énormes autour de Neymar. Le témoignage de son ancien coéquipier barcelonais Deco remet néanmoins beaucoup de choses en question. D’après l’ex-milieu de terrain du Barça et de la sélection portugaise, interrogé à ce sujet dans le podcast « Benja me Mucho » du présentateur Benjamin Back, il a expliqué que Neymar n’avait jamais voulu rejoindre le Paris Saint-Germain.

« Parfois, il se passe des choses dans le football et cela ne dépend pas de la volonté du joueur. Ce que je peux dire c’est que Neymar ne voulait pas quitter Barcelone. La situation et la conduite de la direction à son égard ont fini par le pousser à prendre cette décision. Voudriez-vous rester dans un endroit où votre président dit qu’il ne veut plus de vous ? De base, il ne voulait pas partir mais il a pris cette décision à cause de ce qu’il s’est passé avec les dirigeants » a expliqué Deco, sous-entendant que le Barça l’avait poussé dehors après avoir reçu l’offre XXL de 220 millions d’euros de la part des dirigeants qataris du Paris Saint-Germain.

Un choix discutable de la part du club blaugrana au vu de la suite de la carrière de Neymar et du chèque qu’ils ont pu récupérer grâce à son départ, même si ce dernier a été très mal utilisé et que le club catalan n'a plus gagné la Ligue des Champions depuis. En tout cas, outre le témoignage de Deco, c'est souvent le père de Neymar qui a pris la parole sur ce sujet, expliquant que lui voulait voir son fils rester au FC Barcelone, mais que le joueur brésilien avait décidé qu'il devait partir pour continuer à grandir en dehors de l'ombre de Lionel Messi.