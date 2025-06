20 millions ou rien, le PSG est inflexible

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

De retour d’un prêt peu concluant à West Ham, Carlos Soler ne va pas s’éterniser au PSG. L’international espagnol est courtisé par Brighton et Valence, mais Paris n’a pas l’intention de le brader.

Acheté par le PSG à Valence en 2022, Carlos Soler ne s’est jamais véritablement imposé dans la capitale française. Le milieu de terrain espagnol a parfois eu un rôle à jouer dans la rotation de l’effectif, mais Luis Enrique a donné son accord pour le voir partir en prêt à West Ham l’été dernier. La saison de Carlos Soler chez les Hammers n’aura pas vraiment marqué les esprits, avec un seul but et une seule passe décisive sous les couleurs du club londonien en Premier League. Pas vraiment de quoi convaincre les Hammers de recruter le joueur, ce qui signifie que ce dernier va revenir au PSG.

Le PSG inflexible sur le prix de Carlos Soler

Il ne devrait cependant pas s’y éterniser longtemps puisque Brighton et Valence sont très intéressés par son profil. Selon le journaliste Marc Mechenoua, le champion d’Europe n’a toutefois pas l’intention de brader Carlos Soler et réclame entre 15 et 20 millions d’euros pour son transfert. « Il a deux intérêts, un de Brighton et un de Villarreal. Financièrement, ça va être compliqué pour Villarreal. Le PSG acceptera un prêt avec option d’achat obligatoire mais donne la priorité à un transfert. Ca va se jouer entre 15 et 20 millions d’euros. Villarreal intéresse le joueur car il est de Valence et c’est à 40 minutes de Valence. Je crois que Carlos Soler serait très heureux de retourner près de chez lui » a détaillé le journaliste sur ici Paris Île-de-France.

La question est maintenant de savoir si le club du sous-marin jaune aura les moyens financiers de répondre aux exigences du PSG avec un transfert compris entre 15 et 20 millions d’euros. C’est à priori une condition non-négociable pour voir partir Carlos Soler, dont le Paris Saint-Germain veut se débarrasser de manière définitive et pour qui tout prêt sans option d’achat automatique sera donc refusée.