180 ME refusés pour Mbappé, le PSG a eu raison

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Alors que son attaquant Kylian Mbappé a entamé la dernière année de son contrat, le Paris Saint-Germain a refusé de le transférer au Real Madrid cet été. La décision a surpris pas mal d’observateurs. Mais de son côté, l’agent italien Giovanni Branchini n’y voit rien d’anormal.

A une autre époque, aucun dirigeant au monde n’aurait pensé à proposer 180 millions d’euros pour le transfert d’un joueur, peu importe son niveau ou son statut. Et encore moins pour racheter sa dernière année de contrat. Le Real Madrid l’a pourtant fait pour Kylian Mbappé cet été. Mais le plus surprenant, c’est que l’offre des Merengue a été refusée par le Paris Saint-Germain. Une double folie souvent jugée incompréhensible sachant que la crise sanitaire semblait ramener les clubs à la raison. Mais la décision des Parisiens n’a pas vraiment étonné l’agent italien Giovanni Branchini qui, au-delà de la puissance financière du vice-champion de France, s’attend à d’autres surprises sur le mercato.

« Rien d’extraordinaire »

« Le marché des transferts a toujours vécu des cycles, des moments d'euphorie et de pression qui marquent la tendance, a commenté l’agent pour Calciomercato. La pandémie, en plus de représenter un véritable problème économique, a aussi été le bon moment pour de nombreux clubs de sortir et d'accepter leur état de crise. Mais le mercato a finalement ses propres lois qui changent au fil des moments historiques du football. Aujourd'hui, je ne vois rien d'extraordinaire quand le PSG décide de refuser 180 millions d'euros pour Kylian Mbappé et de le garder une année supplémentaire, en prenant le risque de le perdre libre. Je ne vois pas qui peut être pointé du doigt, c'est leur décision. Et cela vaut pour beaucoup d'autres clubs. » A la place du Paris Saint-Germain, beaucoup d’autres formations auraient sauté sur le chèque tendu par Florentino Pérez.