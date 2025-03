16 ans, ce défenseur fait craquer le PSG au mercato

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Six mois après avoir recruté Khvicha Kvaratskhelia, le PSG pourrait recruter un second joueur géorgien. Cette fois, c’est un défenseur de 16 ans qui attise la convoitise de Luis Campos et des dirigeants parisiens.

Après avoir lâché 70 millions d’euros à Naples pour faire venir Khvicha Kvaratskhelia, le Paris Saint-Germain va-t-il s’attacher les services d’un second joueur géorgien ? A en croire les informations de PSG Inside Actu, c’est une possibilité. Et pour cause, le compte spécialisé sur X affirme que le club de la capitale fait partie des nombreux cadors européens à se pencher sur la situation du jeune latéral gauche Saba Kharebashvili. A seulement 16 ans, le défenseur évoluant au Dinamo Tbilisi plaît énormément à l’état-major du PSG. International U19 géorgien, il figure sur les tablettes de plusieurs cadors du football européen.

🚨 Exclusivité @PSGInside_Actu



𝐒𝐚𝐛𝐚 𝐊𝐡𝐚𝐫𝐞𝐛𝐚𝐬𝐡𝐯𝐢𝐥𝐢 𝐢𝐧𝐭𝐞́𝐫𝐞𝐬𝐬𝐞 𝐟𝐨𝐫𝐭𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐥𝐞 𝐏𝐚𝐫𝐢𝐬 𝐒𝐚𝐢𝐧𝐭-𝐆𝐞𝐫𝐦𝐚𝐢𝐧



Le Paris Saint-Germain (PSG) a récemment manifesté un intérêt pour la jeune pépite géorgienne, Saba #Kharebashvili, un latéral… pic.twitter.com/UY07rQUVUY — PSGINSIDE-ACTUS (@PSGInside_Actu) March 9, 2025

Outre l’actuel leader de la Ligue 1, Naples, Liverpool, le Bayern Munich ou encore le Real Madrid ont également manifesté leur intérêt. Considéré comme un talent très précoce en Géorgie, Kharebashvili est apprécié pour ses qualités physiques mais aussi pour sa technique soyeuse, qui font justement de lui un jeune latéral gauche suivi par les plus grands clubs européens. Dans ce dossier, le Paris SG n’est pas encore passé à l’offensive et suit par ailleurs Maxim De Cuyper, latéral gauche du FC Bruges observé par plusieurs mois par Luis Campos.

Le PSG très intéressé par Saba Kharebashvili

Mais le dossier du défenseur géorgien pourrait être moins onéreux et plus facile à boucler. D’autant plus que selon PSG Inside Actu, la récentre arrivée de Khvicha Kvaratskhelia pourrait faciliter les choses et encourager Saba Kharebashvili à rejoindre la capitale française. La question est maintenant de savoir combien réclamera son club actuel du Dinamo Tbilisi pour se séparer de sa pépite de seulement 16 ans. Il sera également intéressant de voir si le joueur souhaitera quitter son pays natal aussi jeune ou s'il souhaitera faire une ou deux saisons de plus en Géorgie avant de tenter l'aventure dans un top club européen tel que le PSG.