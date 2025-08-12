150 ME pour Enzo Fernandez, le PSG fait une folie

Dans : PSG.

Désireux de renforcer son milieu de terrain en cette fin de mercato, le PSG a jeté son dévolu sur Enzo Fernandez. Une offre colossale à 150 millions d’euros bonus compris est dans les tuyaux.

Le Paris Saint-Germain sort d’une saison presque parfaite et le milieu de terrain formé par Vitinha, Joao Neves et Fabian Ruiz a été la force principale de l’équipe de Luis Enrique. L’entraîneur du PSG regrette toutefois que les remplaçants soient très loin du niveau des titulaires dans ce secteur de jeu. Senny Mayulu est encore jeune tandis que Warren Zaïre-Emery peine à remonter le creux dans lequel il est depuis près d’un an. Le recrutement d’un milieu de terrain est par conséquent envisagé par le club francilien. Selon les informations du site El Crack Deportivo, le champion d’Europe en titre a identifié le joueur idéal pour renforcer son entrejeu : Enzo Fernandez.

La folle rumeur Enzo Fernandez au PSG

L’international argentin de Chelsea a des qualités différentes des milieux actuels du PSG avec une forte densité physique, une grinta hors du commun et un sens du sacrifice qui n’est plus à prouver. Joueur clé des Blues pour remporter la Coupe du monde des clubs cet été, l’ancien milieu de terrain du Benfica Lisbonne ferait d’ores et déjà l’objet d’une offre dingue de la part de Paris. Le média l’affirme, le PSG a proposé 125 millions d’euros plus 25 millions d’euros de bonus pour s’attacher les services d’Enzo Fernandez. A un tel prix, Chelsea réfléchira sans doute à deux fois.

Car si le milieu de terrain argentin est un cadre aux yeux de son entraîneur Enzo Maresca, certaines offres sont difficiles à refuser et celle-ci en fait de toute évidence partie. Reste maintenant à voir si l’information se confirmera et si le Paris Saint-Germain passera comme pressenti par la presse sud-américaine la seconde pour s’attacher les services du joueur de Chelsea durant ce mercato estival. Si ce recrutement venait à se confirmer, nul doute que l’équilibre du milieu de terrain parisien s’en trouverait chamboulé. Car un joueur comme Enzo Fernandez ne viendra pas dans la capitale française pour chauffer le banc, encore moins après un potentiel transfert à 150 millions d’euros bonus compris.