Zidane sur le retour, et il regarde à l'OL !

Par Adrien Barbet

Sans club depuis son départ du Real Madrid en juin 2021, Zinédine Zidane étudie actuellement les possibilités pour faire son retour sur un banc d'entraîneur. L'ancien milieu de terrain qui souhaitait initialement reprendre l'équipe de France, est bloqué par Didier Deschamps et pourrait faire un nouveau retour en Espagne.

Depuis le départ de Zidane, c'est Carlo Ancelotti qui a repris le club de la Maison Blanche, avec un succès non négligeable. Vainqueur de la Liga et de la Ligue des Champions, le Mister a encore prouvé qu'il était bien l'un des meilleurs entraîneurs au monde. Malgré ses nombreux titres avec le Real Madrid, le technicien italien n'est pas assuré de rester le coach des Merengues. En fin de contrat en juin 2024, Ancelotti pourrait ne pas poursuivre l'aventure madrilène. Si le Real Madrid ne parvient pas à conserver son titre en C1 et ne rattrape pas le FC Barcelone en Liga, Carlo Ancelotti pourrait être remercié. Son successeur pourrait être Zinédine Zidane.

Zidane veut revenir au Real avec un Lyonnais

Selon les informations de Planeta RealMadrid, si Ancelotti quitte le club à la fin de la saison, les dirigeants espagnols pensent à Zinédine Zidane pour reprendre le flambeau. Le ballon d'or n'arriverait pas seul puisque le média madrilène explique également que le Français aimerait emmener Rayan Cherki avec lui, à Madrid. L'attaquant de l'Olympique Lyonnais est considéré comme l'un des meilleurs espoirs du football européen ainsi que le plus grand talent de l'OL depuis un certain Karim Benzema, aujourd'hui joueur star du Real Madrid. Rayan Cherki pourrait avoir un parcours similaire à celui de KB9 et ainsi rejoindre l'un des meilleurs clubs au monde à seulement 19 ans. Bien que la priorité du Real Madrid soit la signature de Jude Bellingham, Florentino Pérez semble être capable de faire un effort pour convaincre Zidane d'entraîner une troisième fois le Real Madrid. Cette hypothèse dépend forcément des résultats de Carlo Ancelotti, mais l'OL est en tout cas prévenu, alors que le club rhodanien avait déjà vu le Real s'intéresser à son meneur de jeu il y a deux ans de cela, comme Cherki faisait ses premiers pas en professionnels.