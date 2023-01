Wilson Isidor, la surprise de l'OL en attaque ?

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

Wilson Isidor risque de vite quitter le Lokomotiv Moscou. Le jeune attaquant français de 22 ans est ardemment convoité en Allemagne mais aussi en France. L'OL est notamment sur le coup, Laurent Blanc ayant déjà pris contact avec le joueur.

Wilson Isidor, un nom qui pourrait encore chambouler le mercato de la Ligue 1 sur le plan offensif. L'ancien monégasque, formé à Rennes, s'est exilé en Russie il y a un an. Il évolue sous les couleurs du Lokomotiv Moscou, lequel l'avait acheté 3,5 millions d'euros à Monaco qui ne croyait plus en lui. Isidor s'est plutôt bien acclimaté au championnat russe avec 11 buts marqués en 29 matches. De quoi rappeler son nom aux recruteurs européens, en Allemagne comme en France. Il est ainsi suivi par Schalke 04, Monchengladbach, Strasbourg et Lorient. L'OL vient également de s'insérer dans le dossier.

L'OL vise un prêt avec option d'achat pour Isidor

Alors que les Merlus en avaient fait leur remplaçant désigné de Terem Moffi, les Lyonnais sont subitement arrivés sur leurs talons. 10e attaque de Ligue 1, l'OL aurait bien besoin de donner du sang neuf à son attaque surtout que Moussa Dembélé ne convainc plus dans le jeu comme dans l'état d'esprit. Bien qu'arrivés sur le tard, les Lyonnais sont en mesure de coiffer tous les autres prétendants sur le poteau à en croire le site Goal.

🚨 Wilson Isidor intéresse l’OL 🇫🇷



Le français de 22ans évolue en Russie et plaît à Lorient aussi



Bonne idée selon-vous ? ❤️💙#MercatOL #TeamOL pic.twitter.com/wUvTAAsPZs — Media Gones™ (@Media_Gones) January 25, 2023

En effet, selon ses informations, Laurent Blanc s'est entretenu avec Wilson Isidor pour lui présenter son projet de jeu et le projet lyonnais en général. L'échange aurait été positif entre les deux parties, augurant peut-être d'une issue favorable pour l'OL. Il faut dire qu'Isidor vit une saison difficile avec le Lokomotiv Moscou, 14e du championnat russe et exclu des coupes d'Europe comme toutes les formations du pays. L'OL arrivera t-il à devancer sur le gong Lorient ? Pas sûr puisque le joueur avait donné son accord au club breton selon Foot Mercato. Mais, si un renversement de situation survenait, cela viendrait relancer le feuilleton Moffi et priver à coup sûr Nice et l'OM du Nigérian.