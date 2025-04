Volé dans le derby, l’OL a besoin d’Aulas

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Après la défaite à Saint-Etienne (2-1) dimanche dernier, l’Olympique Lyonnais ne parvient pas à tourner la page. Plusieurs dirigeants ont pris la parole pour exprimer leur indignation suite aux incidents du derby. Mais aucune voix n’a suffisamment de poids au sein du club rhodanien.

La démarche a très peu, si ce n’est aucune chance d’aboutir. Mais après la défaite à Saint-Etienne dimanche dernier, l’Olympique Lyonnais a annoncé son intention de déposer un recours devant la commission des compétitions. Le club de John Textor a encore du mal à digérer les incidents du derby. Plusieurs de ses dirigeants se sont exprimés depuis la fin de la rencontre, y compris Matthieu Louis-Jean qui, après son passage en zone mixte à Geoffroy-Guichard, a accordé un entretien au journal L’Equipe.

Louis-Jean pas assez influent

Le directeur sportif rhodanien a vivement critiqué l’annulation du carton rouge initialement donné à l’attaquant stéphanois Lucas Stassin, auteur d’un vilain geste sur Corentin Tolisso. Sa sortie médiatique a aussi permis à l’Olympique Lyonnais de manifester son mécontentement après la reprise du match malgré le jet d’une pièce sur l’arbitre assistant. « Je pense que probablement le préfet et la Ligue auraient dû agir, ça c'est clair, a réagi Matthieu Louis-Jean. On parle de sécurité des joueurs, on parle de sécurité des arbitres, on est là pour aussi protéger les arbitres. S'il y a un potentiel danger pour le joueur ou pour l'arbitre, s'il faut arrêter un match, on l'arrête. »

Le gros pb de Lyon, c’est le manque d’incarnation.



Suis dsl & ce n’est pas méchant que de le dire mais voir Matthieu Louis-Jean monter au créneau, ça n’a aucun impact.



Qui a la légitimité pour parler aujourd’hui ?



Il manque à Lyon un bougre imposant, charismatique !! #OL — Mohamed TOUBACHE-TER (@MohamedTERParis) April 22, 2025

Suffisant pour provoquer une réflexion dans les instances ? Mohamed Toubache-Ter en doute fortement. « Le gros problème de Lyon, c’est le manque d’incarnation, a constaté l'insider sur X. Je suis désolé et ce n’est pas méchant que de le dire mais voir Matthieu Louis-Jean monter au créneau, ça n’a aucun impact. Qui a la légitimité pour parler aujourd’hui ? Il manque à Lyon un bougre imposant, charismatique !! » Avec l’ancien patron Jean-Michel Aulas, les Lyonnais n’avaient pas ce problème.