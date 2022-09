Un joueur de l'OL faisait rêver Chelsea au mercato

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

Beaucoup d'observateurs se sont étonnés qu'il n'y ait que West Ham pour recruter Lucas Paqueta. Toutefois, Chelsea aurait pu représenter une alternative crédible pour le Brésilien d'autant que Thiago Silva était à la manœuvre.

Un transfert retentissant, voilà comment on pourrait interpréter l'arrivée de Lucas Paqueta à West Ham pour 60 millions d'euros. L'ancien milieu de l'OL fait partie des joueurs les plus chers à son poste cet été. Toutefois, West Ham peut apparaître un peu léger pour un joueur, titulaire en équipe du Brésil et si fort lors de ses deux saisons françaises. Les Hammers sont un bon club depuis plusieurs saisons mais ils passent derrière leurs voisins londoniens de Chelsea, d'Arsenal, de Tottenham sans oublier Liverpool et les deux Manchester. Certains journalistes français ou anglais s'étonnent que ces gros clubs n'aient pas tenté le coup Paqueta au mercato.

T.Silva voulait Paqueta à Chelsea, Tuchel beaucoup moins

Un joueur qui a montré une telle qualité à l'OL et avec la Seleçao peut-il passer sous les radars ? Pas vraiment pour l'un de ses compatriotes. En effet, Thiago Silva apprécie le profil de son coéquipier auriverde et aurait même poussé son club de Chelsea à s'intéresser à lui cet été. Malheureusement, Thomas Tuchel planchait sur d'autres dossiers et Paqueta n'était pas une priorité. « J'ai entendu dire qu'il était sur le point de quitter Lyon. J'ai eu des conversations ici avec certaines personnes, mais malheureusement, les choses n'ont pas fonctionné », a confié Silva à ESPN Brésil avant de préciser le déroulement des faits.

Thiago Silva has revealed he spoke to people at #Chelsea about the possibility of bringing Lucas Paqueta to the club when he decided to leave Lyon.



« Nous n'étions pas sûrs à 100% qu'il quitterait Lyon. La semaine dernière est arrivée, c'est devenu beaucoup plus clair et nous avions d'autres priorités à cause des blessures dans l'équipe. Il nous fallait donc un attaquant, un autre défenseur, mais moins un milieu de terrain. Je pense que c'est pour ça que les choses n'ont pas bien évolué. Mais je suis content pour Paqueta car West Ham a certainement une très bonne structure, c'est un grand club sur la scène de la Premier League. J'espère juste qu'il pourra être triste samedi. Après cela, il pourra rester heureux et se rendre à la Coupe du monde comme il le sait, comme il le fait, c'est-à-dire en jouant du bon football », a t-il précisé en faisant référence au Chelsea-West Ham de ce week-end en Premier League. L'ancien défenseur du PSG s'attend peut-être à souffrir face à l'ancien de l'OL, lequel sait être irrésistible quand il le veut.