Un héros de l'OL quitte le club sans se retourner

Par Alexis Rose

La saison prochaine, l’Olympique Lyonnais pourrait donner pas mal de temps de jeu aux jeunes de son centre de formation et notamment aux récents vainqueurs de la Coupe Gambardella. Mais pas à Al Amin Aïd, qui va quitter son club formateur cet été…

Le 7 mai dernier, en marge de la victoire du FC Nantes en finale de la Coupe de France face à Nice, l’Olympique Lyonnais avait remporté la Coupe Gambardella. Une première depuis… 1997 pour l’OL, pourtant considéré comme le meilleur centre de formation de France aux côtés du PSG, de Monaco ou de l’ASSE. Autant dire que les nouveaux champions lyonnais vont être suivis de près par tous les suiveurs des Gones. Si la plupart d’entre eux vont rester à Lyon pour tenter de percer chez les pros, à l’image de Mohamed El Arouch, qui a été prolongé jusqu’en 2025 au début du mois, Al Amin Aïd, lui, n’aura pas le temps de porter le maillot de l’OL en L1. Puisque selon les informations de Foot Mercato, l'international algérien U18 va faire ses valises lors du prochain mercato estival.

Un rebond dans un autre club de L1 ?

Titulaire lors de la victoire en finale face à Caen (1-1, 5 tirs au but à 3), le milieu relayeur a effectivement choisi de quitter son club formateur au 30 juin, soit à la fin de son contrat aspirant. Tout cela avec l’ambition d’entamer sa carrière professionnelle dans un club où il aura plus sa chance. Fan de Tanguy Ndombele, le joueur de 17 ans est pisté par Angers, Lens, Sochaux, Auxerre, et Reims. Le club italien du Genoa et le Servette Genève sont aussi sur le coup, même si Al Amin Aïd opte plutôt pour un nouveau projet en France. Pré-formé à l'INF Clairefontaine et arrivé à l’OL en 2019, Al Amin Aïd ne fera donc pas le bonheur des Gones dans les saisons à venir. En espérant pour les dirigeants de l’OL qu’ils n’auront pas à le regretter comme cela a pu être le cas avec Amine Gouiri (Nice) ou Pierre Kalulu (Milan AC), deux grands talents européens actuels qui n’ont pas eu le temps de s’exprimer chez les grands à l’OL.