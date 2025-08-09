TV ‍: OL - Getafe, à quelle heure et sur quelle chaîne ‍?

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Fin de préparation ce samedi pour l’OL avant la réception de Getafe. Un match que les hommes de Paulo Fonseca vont tenter de gagner pour achever une pré-saison très convaincante.

Quelle heure pour OL - Getafe ?

Battu pour la première fois de sa préparation contre le Bayern Munich la semaine dernière, l'Olympique Lyonnais n'a pas eu à rougir de sa courte défaite en Allemagne (2-1). Les hommes de Paulo Fonseca réalisent une pré-saison très convaincante, malgré les nombreux départs au sein de leur effectif, et tenteront de confirmer cette belle forme face à Getafe ce samedi. Le coup d'envoi de la partie sera donné à 19 heures.

Sur quelle chaîne suivre OL - Getafe ?

A l'instar de l'Olympique de Marseille et d'autres grands clubs français et européens, l'Olympique Lyonnais a boudé les diffuseurs traditionnels depuis le début de sa préparation. Ce sera de nouveau le cas ce samedi pour la réception de Getafe puisque l'OL n'a pas vendu le match à une chaîne de télévision. La rencontre sera une fois de plus à suivre sur OL Play.

La compo probable de l'OL contre Getafe :

Pas de raison de changer une équipe qui tourne bien du côté de l’Olympique Lyonnais, où un onze de départ assez proche de celui aligné par Paulo Fonseca face au Bayern Munich est attendu. Malgré les départs de l’été, l’équipe rhodanienne reste compétitive et peut notamment s’appuyer sur l’éclosion du jeune Merah, lequel devrait être titulaire. Les premiers pas des recrues Pavel Sulc et Tyler Morton seront à suivre de près, même s’il y a peu de chances qu’ils soient déjà titulaires. Enfin, Malick Fofana (forfait lors des deux derniers matchs à cause d'une blessure à la tête) pourrait faire son retour dans le onze titulaire à la place d'Afonso Moreira.

La compo probable de l'OL : Descamps - Kumbedi, Mata, Niakhaté, Abner - Tolisso, Tessmann, Merah - Maitland-Niles, Moreira ou Fofana, Mikautadze