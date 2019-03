TV : Jean-Michel Aulas déclare la guerre à Julien Cazarre

Dans : OL, Ligue 1.

Trop c'est trop, et cette fois Jean-Michel Aulas ne veut plus laisser passer cela. Réagissant à la chronique toujours très attendue de Julien Cazarre dans l'émission J+1, dont l'invitée était Eugénie Le Sommer dimanche soir après OM-ASSE, le président de l'Olympique Lyonnais en appelle désormais aux autorités pour sanctionner le chroniqueur. JMA avait déjà attaqué Julien Cazarre sur ses blagues incessantes concernant le comportement du patron de l'OL avec les femmes, ce qui n'a jamais empêché le chroniqueur de Canal+ d'insister sur ce thème et encore une fois ce dimanche.

Mais Jean-Michel Aulas en voulait surtout au ton de Julien Cazarre concernant le football féminin et plus généralement les femmes. Via Twitter, le président lyonnais a demandé aux autorités politiques, au CSA, mais également à Canal+ de se saisir de cette histoire. « Comment peut on en 2019 à quelques jours de la journée internationale des droits des femmes tolérer de tels propos sexistes qui viennent rabaisser la femme, la joueuse de football, comment notre ministre des sports ancienne athlète réagit elle? (...) Help please ! », a lancé un JMA déterminé à ne plus laisser Julien Cazarre avoir sa libre parole dans une chronique qui n'épargne jamais personne.