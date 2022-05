Tolisso débarque à Lyon, ça s'enflamme déjà

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

L'Olympique Lyonnais ne compte pas chômer cet été sur le marché des transferts. Pas mal de joueurs sont déjà annoncés comme étant dans les petits papiers du club, à l'image de Corentin Tolisso.

L'OL ne disputera aucune coupe d'Europe la saison prochaine. Les hommes de Peter Bosz sont passés totalement à côté de leur parcours en championnat. En coupes, les éliminations auront été également remarquées. L'été qui s'approche s'annonce mouvementé, entre départs et arrivées sur le marché des transferts. Présent en conférence de presse il y a quelques jours, Jean-Michel Aulas promettait notamment « une prise de risque assez significative pour le prochain mercato ». Du côté des fans de l'OL, on s'attend donc logiquement à quelques coups d'éclat de leur club au prochain mercato. Et on aimerait surtout le retour de quelques anciens du club. Alexandre Lacazette et Corentin Tolisso, tous les deux en fin de contrat, sont concernés. Le dernier cité était d'ailleurs de passage dans sa région d’origine ce vendredi. Il n'en fallait pas plus pour alimenter les rumeurs d'un retour à l'OL.

Tolisso de retour à Lyon, de l'espoir pour l'OL ?

Ces dernières heures, le champion du monde est venu se ressourcer à Lyon du côté de la TP Academy, pour faire une partie de basket. L'occasion pour lui également de prendre quelques photos avec ses admirateurs. Après avoir pris du bon temps au basket, Corentin Tolisso est, selon des informations relayées par Le Progrès, « parti à la rencontre des académiciens et à la découverte de leurs installations, dans le quartier de Gerland ». Reste à savoir s'il en a aussi profité pour s'entretenir avec un certain Jean-Michel Aulas concernant son futur proche. En fin de contrat avec le Bayern Munich, Tolisso veut se donner un nouveau défi. L'OL ne lui ferme pas la porte, tout comme son président, qui affirmait ces dernières semaines être intéressé par un retour de Tolisso. Problème, les émoluments du milieu de terrain, qui touche un salaire de 7 millions d'euros par an mais également le fait que l'OL ne disputera pas la coupe d'Europe la saison prochaine. En cas de retour dans le Rhône, Tolisso devrait donc faire des efforts importants. Aux Gones de se montrer persuasifs.