Tolisso à l'OL, le rêve d'Aulas prend forme !

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Après avoir ficelé le retour d’Alexandre Lacazette, l’OL s’est mis en tête de rapatrier Corentin Tolisso, lui aussi libre de tout contrat.

L’Olympique Lyonnais a bien l’intention de frapper fort sur le marché des transferts cet été, malgré l’absence de coupe d’Europe la saison prochaine. Jean-Michel Aulas a déjà réussi un sacré coup en faisant revenir Alexandre Lacazette, en fin de contrat avec Arsenal et qui a accepté de faire des concessions sportives et financières pour revenir à l’OL. Désormais, le second objectif de Jean-Michel Aulas est de boucler le retour de Corentin Tolisso, lui aussi en fin de contrat, après quatre années au Bayern Munich. A en croire les informations de Foot Mercato, le dossier avance dans le bon sens et si bien sûr, rien n’est fait pour le moment, Corentin Tolisso écoute attentivement les arguments de son club formateur. Le champion du monde 2018 n’est pas fermé à l’idée de revenir fouler la pelouse du Groupama Stadium.

Tolisso a rencontré les dirigeants de l'OL

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Corentin (@corentintolisso)

Preuve que le dossier est ouvert et que l’intérêt de l’OL s’est concrétisé, Corentin Tolisso s’est rendu en personne à Lyon avec ses agents afin de discuter avec les dirigeants du club rhodanien. Comme il l’avait fait savoir en conférence de presse il y a quelques jours, Alexandre Lacazette a œuvré dans l’ombre dans le but de convaincre Corentin Tolisso de revenir. De retour en France après la saison de Bundesliga pour se maintenir en forme, l’ex-milieu de terrain de l’OL n’a pas pris de décision mais sa présence aux côtés de ses agents à l’une des réunions avec les dirigeants rhodaniens prouve que Corentin Tolisso est ouvert à tout. Pour l’heure, le média n’est pas en mesure d’affirmer si les différentes réunions entre l’Olympique Lyonnais et le clan Tolisso ont porté leurs fruits. Mais une chose est certaine, les deux parties entretiennent une bonne relation et les choses semblent avancer dans le bon sens.