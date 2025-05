Textor oublie l'OL, la rachat de ce club l'obsède

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

John Textor est dans l'oeil du cyclone du côté de l'OL. Le businessman américain veut néanmoins rassurer les fans rhodaniens, même s'il semble également préparer ses arrières.

L'OL pourrait bien descendre en Ligue 2 dans les prochaines semaines si les finances du club ne s'améliorent pas très vite. Les Gones doivent absolument essayer de se qualifier pour une compétition européenne avec la Ligue des champions en ligne de mire. Mais il faudra un petit miracle pour que l'OL parvienne à remplir son objectif. John Textor ne se laisse pas démonter pour le moment et semble confiant concernant le futur des Gones. En attendant d'en savoir plus sur ce qu'il se passera à Lyon dans les prochaines semaines, John Textor veut passer la seconde dans d'autres de ses affaires. Et l'une d'elles mène en Angleterre du côté de Crystal Palace.

Textor a pris sa décision

Pour le moment, Textor possède 45% du club londonien. Pas assez pour avoir les mains libres. Son souhait : devenir actionnaire largement majoritaire de Palace. Textor veut en effet posséder 80% des Eagles. Problème, l'Américain fait face à de la concurrence puisque Woody Johnson, propriétaire des NY Jets, souhaite également racheter Crystal Palace. The Guardian rapporte ces dernières heures que John Textor a récemment eu des pourparlers avec ses homologues américains David Blitzer et Josh Harris concernant le rachat de leurs parts dans Palace, qui représentent environ 36 % du club.

John Textor, qui réfléchissait il y a quelques semaines à vendre ses parts à Crystal Palace, est aujourd'hui déterminé à acquérir la majeure partie des Londoniens. Une bonne occasion pour lui de gérer les affaires courantes et d'avoir les mains libres sur le marché des transferts. Avec ses autres clubs (Molenbeek, Lyon, Botafogo), Textor a récemment réussi à faire de belles affaires (bien que contestées) entre eux afin d'essayer d'équilibrer les budgets de chacun.