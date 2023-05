Textor dérape, excuses obligatoires

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Désormais seul en charge de l'Olympique Lyonnais, John Textor a des journées très occupées puisqu'il gère aussi deux autres clubs, Botafogo et Molenbeek. Et il a tendance à parfois jouer les cow-boys.

John Textor communique à l’américaine, et de temps en temps, cela a du mal à passer en Europe. Si la semaine passée, dans sa conférence de presse organisée deux jours après avoir viré Jean-Michel Aulas, le patron d’Eagle Football a réussi moyennement son exercice, se contentant d’ouvrir des portes ouvertes, il est parvenu à se faire beaucoup d’ennemis en Belgique. Car s’il est propriétaire de l’Olympique Lyonnais, John Textor est également proprio du club de Molenbeek, lequel vient de remonter dans l’élite du football belge. Et dans l’euphorie du moment, l’homme d’affaire américain a promis que désormais « il voulait botter les fesses d’Anderlecht et de l’Union Saint-Gilloise ». Une phrase qui a mis en colère de nombreux supporters des deux clubs concernés, lesquels estiment que Textor n’y connaît rien et ferait mieux de faire profil bas. La situation est telle que le propre président de Molenbeek a présenté ses excuses.

Textor frappe fort en Europe

Même si le club belge appartient au patron de l’OL, Thierry Dailly considère que ce dernier n’a pas été très malin et il avoue avoir été stupéfait d’entendre John Textor. « Cela m'a choqué aussi. Je pense aussi qu'aux USA, ce n’est pas la même chose que chez nous. C’était maladroit de sa part et en tant que Président, je veux revenir là-dessus (...) J’ai un grand respect pour les supporters d’Anderlecht. Je présente mes excuses en tant que Président sur ces propos maladroits. C’est important de le faire. Tout se passe bien entre nous et ça doit rester comme ça », a précisé le président de Molenbeek, qui visiblement n’a pas peur de se faire virer de son poste par John Textor.