Tetê, le gros coup de l’OL qui fait bondir Liverpool

Dans : OL.

Par Corentin Facy

L’OL a officialisé jeudi après-midi la signature de l’ailier droit brésilien Tetê, en provenance du Shakhtar Donetsk.

Jolie prise pour l’Olympique Lyonnais en ce début du mois d’avril. Conformément au dispositif mis en place par la FIFA et validé par l’UEFA, l’OL a recruté Tetê en provenance du Shakhtar Donetsk. Pour rappel, les joueurs évoluant en Ukraine et en Russie, deux championnats touchés par la guerre même si celui en Russie continue de se jouer, sont autorisés à s’engager librement dans le club de leur choix jusqu’à la fin de la saison. Une aubaine dont Lyon a profité dans le cas de Tetê, ailier droit brésilien de 22 ans, auteur de 108 matchs avec Donetsk pour un total de 31 buts. La nouvelle recrue de Lyon est assez inconnue en France et pourtant, Tetê était très courtisé à travers l’Europe. Et pour preuve, cette belle signature de l’Olympique Lyonnais fait des jaloux à Liverpool, où le profil du néo-Lyonnais plaisait particulièrement à un homme : Jürgen Klopp, le manager des Reds.

Liverpool était très intéressé par Tetê

La première journée à Lyon de Tetê en 📸 !



👉 https://t.co/cPFDIy1nBc pic.twitter.com/p3b4CwSbCy — Olympique Lyonnais (@OL) March 31, 2022

« J'ai un rêve de jouer pour Liverpool, mais je suis concentré sur le Shakhtar. Nous avons quelques années de contrat » avait d’ailleurs lancé au média brésilien Globo Esporte le nouvel attaquant de l’OL il y a environ un an. En ce mois de mars, au même titre que Lyon, les Reds de Liverpool ont manifesté leur intérêt pour recruter Tetê. Mais les règles en Premier League ne sont pas les mêmes qu’en France et l’ailier droit brésilien n’aurait pas été autorisé à jouer la fin de saison en cas de signature à Liverpool. En dehors de Liverpool et de l’OL, d’autres grosses écuries européennes avaient manifesté leur intérêt : l’AC Milan et Naples en Italie mais également l’Ajax Amsterdam ou encore le Benfica Lisbonne et le FC Porto. En raflant la mise avec la signature de Tetê pour zéro euro jusqu’à la fin de la saison, l’Olympique Lyonnais a donc réalisé une superbe opération pour le plus grand bonheur de Peter Bosz…