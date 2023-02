Skhiri était chaud mais l'OL a été trop lent

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

Ellyes Skhiri était l'une des cibles prioritaires de l'OL au mercato hivernal. Le Tunisien de Cologne aurait pu venir densifier le milieu lyonnais mais il a refusé d'être transféré. Il a avoué que l'OL aurait été une belle option mais le timing n'était pas adéquat.

Un chantier toujours inachevé. L'OL éprouve quelques difficultés dans l'entrejeu depuis le début de saison, manquant de tauliers au poste de milieu. Corentin Tolisso serait le plus à même d'incarner ce rôle mais le champion du monde 2018 est souvent blessé. Le mercato hivernal devait combler ce manque mais l'OL n'a jamais trouvé un numéro 6 supplémentaire. Les Lyonnais ont tenté le Brésilien Joao Gomes pendant plusieurs semaines mais surtout l'international tunisien Ellyes Skhiri. Le joueur de Cologne, en fin de contrat en juin prochain, semblait être un transfert largement à la portée des Gones mais cela a finalement échoué.

Les recruteurs de l'OL ont trop attendu

Skhiri a refusé de rejoindre l'OL dans les derniers jours du mercato. Un refus qui a pu en étonner certains d'autant qu'un statut de titulaire lui était presque assuré dans le Rhône. Interrogé par l'Equipe, l'ancien montpelliérain a révélé pourquoi il n'était pas venu à Lyon cet hiver. Le projet était tentant et l'OL le séduisait mais les dirigeants lyonnais sont arrivés un peu trop tard.

Ellyes Skhiri revient sur l’intérêt de l’OL cet hiver et les raisons de son refus #Mercato https://t.co/ri3mJkLC2Z — Loïc Tanzi (@Tanziloic) February 8, 2023

« C'est vrai qu'il y a eu cette opportunité et ce bel intérêt de l'Olympique Lyonnais. C'est très flatteur car c'est un club que j'aime beaucoup. Mais le timing de l'offre n'était pas bon, c'est arrivé très tard en janvier. Ce n'était pas le meilleur moment pour moi, j'avais déjà repris la compétition avec l'équipe et c'était délicat de partir parce que j'étais impliqué avec cette équipe. J'ai préféré refuser. Ça fait partie du chemin de ma carrière. Il reste quatre mois avant la fin de mon contrat désormais. J'ai discuté avec les dirigeants et avec le coach. Ce n'est pas facile de dire non à des personnes aussi importantes. Je les remercie d'ailleurs d'avoir compris mon choix et je me dis que la porte n'est pas fermée. Si j'avais eu plus de temps pour réfléchir, peut-être que ma décision aurait été différente. Mais là, il y avait une urgence qui ne me convenait pas », a t-il indiqué. Des mots forts synonymes d'espoir pour les supporters lyonnais, celui de voir Ellyes Skhiri débarquer librement l'été prochain à l'OL.