Saison terminée pour Anthony Lopes ? L'OL retient son souffle

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Victime d'une fracture au doigt lors de son échauffement avant le match contre Grenoble, Anthony Lopes veut revenir au plus vite dans les buts lyonnais. Mais l'hypothèse d'une opération augmente et le gardien de but pourrait prendre une décision radicale.

Rémy Riou a rendu une copie parfaite dimanche avec l'OL contre Lorient, l'expérimenté portier confirmant qu'il était tout à fait capable de remplacer Anthony Lopes en l'asbsence de ce dernier. Si au début de la saison, Riou avait pris la place du gardien portugais en raison de la longue suspension de ce dernier, c'est cette fois sur une blessure de l'actuel numéro 1 que le suppléant est entré en action. En effet, à l'occasion du match de Coupe de France, Lopes est blessé à un doigt, le joueur de 32 ans souffrant d'une fracture qui lui a valu la pose d'une attelle en espérant que cela permettra de vite revenir. Mais ce lundi, Rémy Vercoutre, l'entraîneur des gardiens de but de l'Olympique Lyonnais, avoue que le retour d'Anthony Lopes face au LOSC n'est pas garanti, loin de là même.

Anthony Lopes, une décision prise cette semaine

Evoquant la situation d'Anthony Lopes sur les médias de l'OL, l'ancien gardien de Lyon admet que l'incertitude est grande et qu'une absence longue durée est possible. « Cette fracture est un petit peu embêtante parce qu’elle n’est pas au bon endroit et il fallait absolument avoir des jours de repos pour faire en sorte que ça se consolide au plus vite. Maintenant, on va faire un état des lieux en début de semaine tout de suite pour voir comment on peut le réhabiliter, le protéger et puis on va essayer de le préparer pour Lille. Au final, ce sera lui qui nous dira ses sensations et ce sera le coach qui décidera (...) Si la fracture est encore touchée, malheureusement il faudra l’opérer et si on l’opère, on perd Antho peut-être pour la fin de la saison. Nous, notre objectif c’est de faire en sorte qu'on ne le perde pas sur une longue période et surtout, même si on était amené à le perdre sur une tout petite période, on a une grande confiance en Rémy qui permet à Antho de se ressourcer », a prévenu Rémy Vercoutre, qui n'écarte donc pas la possibilité d'une opération de Lopes, même si l'Olympique Lyonnais veut se donner du temps avant de faire son choix en accord avec son gardien de but titulaire.