Rémi Garde fait une promesse, les supporters de l'OL sont prévenus

Par Mehdi Lunay

Sans club depuis 2019 et son départ de Montréal, Rémi Garde veut retrouver un poste prochainement. Et si c'était à l'OL, club qu'il a entraîné et avec lequel il a gagné une coupe de France ?

Il y a des noms qui rappellent de grands souvenirs aux supporters de l'OL. Pas besoin de remonter aux grandes années avec les sept titres de champion de France consécutifs pour cela. Rémi Garde en est le parfait exemple. Arrivé sur le banc lyonnais en 2011, l'ancien joueur du club n'a pas bénéficié de la meilleure équipe, ni des plus gros moyens. Pourtant, beaucoup se souviennent du jeu agréable déployé par son équipe, notamment lors de sa dernière saison en 2013-2014. Surtout, Garde reste le dernier entraîneur lyonnais à avoir soulevé des trophées : la coupe de France 2012 et le trophée des champions quelques mois plus tard.

Garde veut un club, cela semble compliqué à l'OL

Un bilan qui tranche nettement avec celui du titulaire actuel du poste, Peter Bosz. Le Néerlandais est de plus en plus contesté à l'OL. Huitième la saison passée, il n'est que sixième de Ligue 1 actuellement avec les Gones. A côté de cela, Rémi Garde est libre et disponible après avoir quitté l'Impact Montréal en août 2019. De quoi faire fantasmer certains supporters, préférant l'enfant du club comme entraîneur à Peter Bosz. Et, cela ne va pas s'arranger après les mots de Rémi Garde dans Le Progrès. Il veut entraîner de nouveau et recherche un club.

« Je n’ai jamais fermé la porte pour revenir sur un banc. Je serai prêt si les conditions sont réunies. Dans ce métier, j’aime partager et souffrir avec des collaborateurs en qui j’ai confiance [...] Plus tôt, je cesserai d’être le dernier entraîneur à l’OL à avoir gagné un trophée, mieux, je me porterai », a t-il indiqué. Une dernière phrase énigmatique qui semble exclure un retour à l'OL dans les prochains mois. Toutefois, rien n'est impossible en football d'autant que Peter Bosz reste sous la menace et ne bénéficie plus que d'un an de contrat. Garde serait en tout cas un remplaçant idéal, lui qui s'inscrit totalement dans la stratégie 100% pur gone impulsé par Jean-Michel Aulas cet été avec les retours de Lacazette et Tolisso au club.