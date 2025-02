Racistes et sexistes, des fans de l’OL ont encore dérapé

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Lors du match à Montpellier (1-4 pour les Gones) dimanche dernier, des supporters de l’Olympique Lyonnais ont dérapé. Deux photographes témoignent du comportement raciste et sexiste de certains spectateurs. Et ce n’est malheureusement pas la première fois que les fans rhodaniens sont pointés du doigt.

Alors que leur équipe infligeait une lourde défaite à Montpellier, des supporters de l’Olympique Lyonnais se sont distingués pour de mauvaises raisons. Ces personnes présentes dans le parcage réservé aux visiteurs ne se sont pas contentées d’apprécier le spectacle sur le terrain. D’après les témoignages de deux femmes qui photographiaient les joueurs près des ultras rhodaniens en deuxième période, ces derniers ont tenu des propos racistes.

Dimanche 16 février, lors de la rencontre MHSC-OL (1-4), deux photographes ont reçu pendant plus de la moitié du match des insultes à caractère sexistes

➡️ https://t.co/4szkvW4I1Q https://t.co/4szkvW4I1Q — Midi Libre Sports (@MidiLibreSports) February 20, 2025

L’une des photographes contactée par le Midi Libre a en effet entendu un père inciter son fils de « 8-12 ans » à agiter le drapeau français et à proférer des insultes racistes. A ses côtés, d’autres supporters de l’Olympique Lyonnais l’ont alors félicité. « C’est bien, on t’a bien éduqué », a entendu la photographe. Ce n’est malheureusement pas la première fois que les fidèles du Groupama Stadium sont pointés du doigt pour racisme. Et pour ne rien arranger, les deux femmes révèlent également des propos sexistes à leur égard.

La LFP pourrait agir

« Ma chérie vient prendre des photos non professionnelles. N°30 (numéro inscrit sur sa chasuble, ndlr), tu es bonne ! », a relayé Sarah. « N°49, ne fais pas la timide, réponds-nous. Salope, réponds ! Tu es bonne ! Je te baise », a témoigné Eva, presque dégoûtée de son métier. « C’est une chance énorme d’être en bord de terrain. Mais ne pas pouvoir travailler en paix, c’est triste, a-t-elle regretté. Il y a toujours un événement sur un match… Je me demande si c’est ce que je veux continuer à faire. » Les deux femmes envisagent de porter plainte avec le soutien de Montpellier et de l’Olympique Lyonnais. De son côté, la Ligue de Football Professionnel a été informée et pourrait lancer une instruction.