Pochettino applaudit le mercato de l'OL

Dans : OL.

Par Nathan Hanini

Les conséquences de la mauvaise gestion de John Textor font encore très mal à l’Olympique Lyonnais. Le dernier cas en date, le transfert non voulu de Matt Turner en provenance de Nottingham Forest pour huit millions d’euros. Le portier américain sera prêté en MLS, une bonne nouvelle pour Mauricio Pochettino.

En recherche de temps de jeu, Matt Turner espérait en trouver du côté de l’Olympique Lyonnais. Mais le portier américain n’est pas désiré malgré le départ de Lucas Perri. Le gardien de 31 ans va rejoindre les bords du Rhône pour huit millions d’euros. Un accord négocié par John Textor au moment où il était encore à la tête du septuple champion de France. Un transfert que la nouvelle direction lyonnaise a tenté d’annuler, en vain. Une solution doit donc être trouvée pour limiter le coût de l’international américain (52 sélections). La direction du club rhodanien va donc prêter le portier du côté de la MLS. Son sélectionneur, Mauricio Pochettino, lui avait conseillé de trouver du temps de jeu pour espérer jouer la Coupe du monde 2026.

Mauricio Pochettino peut être satisfait de la solution trouvée

L’OL n’a pas réussi à trouver d’accord avec Nottingham Forest et Matt Turner 😶



Le portier américain 🇺🇸 va donc s’engager avec l’OL pour 3 saisons.



Il partira dans la foulée en prêt avec option d’achat du côté de New England qui prendra en charge la totalité de son salaire.… pic.twitter.com/9WxEuU69NN — 𝗚𝗼𝗻𝗲𝘀 𝗔𝗿𝗲𝗮™ (@GonesArea) July 31, 2025

L’accord a été initié par la direction lyonnaise selon l’Equipe et confirmé par ESPN. Matt Turner sera prêté du côté du club de New England Revolution. Son salaire sera pris intégralement en compte par la formation de MLS. Actuellement onzième de la conférence Est, New England Revolution est à dix points des places qualificatives pour les play-offs. Ce prêt permet à l’OL d’économiser un salaire et au portier de retrouver du temps de jeu. La saison passée du côté de la Premier League, Matt Turner n’a disputé que quatre petits matchs. Un manque de présence dans le onze qui lui a fait perdre sa place de titulaire en sélection, lors de la Gold Cup cet été. À un an de la Coupe du monde, Mauricio Pochettino pourra à nouveau compter sur son gardien si celui-ci retrouve la feuille de match aux États-Unis. Pour rappel, l’ancien entraineur du PSG est actuellement le sélectionneur des USA. L’Argentin avait déclaré le mois dernier que son portier devait retrouver du temps de jeu pour espérer disputer le prochain mondial. L'OL lui a fait ce plaisir.