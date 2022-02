Pierre Kalulu est bien à Milan, Lyon est pardonné

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

À l'été 2020, Pierre Kalulu avait décidé de ne pas signer son premier contrat professionnel avec l'OL, son club formateur. Il avait préféré aller au Milan AC et beaucoup prédisaient qu'il faisait une erreur. Depuis, il est bien installé dans l'effectif rossoneri et il a fait taire les sceptiques.

Décidément, l'histoire a toujours été compliqué entre les membres de la fratrie Kalulu et l'OL. Aldo puis Gédéon ne se sont pas imposés chez les Gones et ont du lancer leur carrière en Ligue 2. Le sort aurait pu être bien différent pour le petit dernier, Pierre. Il était un latéral droit prometteur à l'époque du centre de formation et pouvait raisonnablement envisager de s'installer dans le groupe professionnel lyonnais. Pourtant, cela ne se fera jamais car Pierre Kalulu n'a jamais signé de contrat professionnel avec l'OL, préférant quitter le Rhône, à l'été 2020, pour rejoindre le Milan AC. Un transfert qui n'était pas digéré par le club lyonnais et son président Jean-Michel Aulas.

Kalulu n'a aucun sentiment de revanche, y compris envers l'OL

Surtout, nombreux étaient les observateurs qui se demandaient si Kalulu réalisait le bon choix. Rejoindre le grand club italien, septuple champion d'Europe, qu'est le Milan AC représentait un risque. Kalulu pouvait disparaître des radars et gâcher ses jeunes années de carrière. Le joueur de 21 ans a depuis fait mentir ces pronostics et ces craintes. Il s'est installé dans le groupe rossoneri, enchaînant les matches et les présences dans le onze titulaire. Cette saison, il a joué 17 fois en Serie A dont 10 titularisations ainsi que cinq fois en Ligue des Champions.

🎙 Pierre #Kalulu to #Eurosport: « As a youngster, I kind of missed the big years at the club. When I arrived here, I really discovered its immensity. There are fans everywhere (laughs). » pic.twitter.com/8G7tga3KTX — Milan Posts (@MilanPosts) February 19, 2022

Le jeune joueur français pourrait nourrir un sentiment de revanche après les commentaires pas toujours très optimistes entendus depuis un an et demi. Mais, ce n'est pas le cas. Interrogé par Eurosport, il a indiqué profiter pleinement de ses matches et n'avoir rien à prouver à ses détracteurs ou à son club formateur de l'OL. « Non, juste un sentiment de fierté et de plaisir. C'est bien de pouvoir montrer de quoi tu es capable, rendre fier tes proches et ceux qui t'aiment en général. Je suis content de ce qui se passe », a t-il commenté. Il ne garde aucun ressentiment envers Lyon, au point de suivre régulièrement les résultats de l'OL depuis Milan. Dans le Rhône, s'il n'est pas dans toutes les têtes, certains regrettent qu'il n'est pas pu montrer l'étendue de ses qualités au Groupama stadium.