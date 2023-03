Pénurie de titres à l'OL, il le vit très mal

Dans : OL.

Par Adrien Barbet

Club le plus dominant de France au début des années 2000, l'OL a beaucoup de mal à remporter des trophées depuis plusieurs saisons. Un joueur lyonnais a été transparent concernant son mal-être de ne plus voir Lyon soulever un titre.

Après avoir remporté 7 fois le championnat de France, 7 fois le trophée des Champions, deux fois la Coupe de France et une fois la Coupe de la Ligue en 10 ans, l'OL attend désormais un nouveau titre. Les Gones n'ont plus remporté le moindre trophée depuis la Coupe de France et le trophée des Champions durant l'année 2012. Si le PSG écrase la concurrence depuis le rachat de QSI, des clubs comme Monaco, Montpellier, Nantes, Rennes ou Lille sont parvenus à remporter des titres. Rémy Riou, gardien numéro deux dans la hiérarchie, s'est exprimé sur cette longue disette qui peine les supporters lyonnais. En tant que joueur formé à l'OL, l'ancien gardien du FC Nantes aimerait que Lyon remporte cette édition 2023 de la Coupe de France pour mettre fin à cette interminable série.

L'OL sans titre depuis plus de 10 ans, ça fait mal

« Je suis parti très jeune de l’OL car mon futur était bouché ici. Je suis très heureux d’être revenu aussi pour pouvoir enfin jouer avec le maillot de l’OL. Ça faisait mal de voir mon club ne plus gagner de trophée. J’ai toujours suivi l’OL » a déclaré le joueur qui a été formé à l'OL entre 1995 et 2005 en conférence de presse. Barré par la concurrence, notamment de Grégory Coupet, Rémy Riou a quitté Lyon en 2006 pour découvrir la Ligue 1 avec Lorient, Auxerre puis Nantes où il s'est imposé comme un bon gardien du championnat français. Désormais de retour en tant que gardien remplaçant dans son club formateur, Rémy Riou reste attaché à l'OL et rêve de voir le club rhodanien enfin soulever un trophée. Lyon sera opposé à Nantes en demi-finale de la Coupe de France le mercredi 5 avril avec l'ambition de remporter le trophée et d'assurer une place en coupe d'Europe la saison prochaine.