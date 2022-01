Paqueta et Bruno Guimaraes, l'OL retrouve ses artistes !

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Eblouissant en début de saison, Lucas Paqueta a péniblement terminé l’année 2021. Mais face au PSG dimanche, le Brésilien a affiché son meilleur visage. Au même titre que son compatriote Bruno Guimaraes...

Aligné aux côtés d’Houssem Aouar et de Moussa Dembélé en attaque, Lucas Paqueta s’est très rapidement mis en évidence en ouvrant le score en faveur de l’Olympique Lyonnais dès la dixième minute de jeu. D’une belle frappe croisée du pied droit, le Brésilien est venu tromper la vigilance de l’excellent Keylor Navas. Par la suite, Lucas Paqueta n’a pas baissé de rythme, imposant son tempo aux défenseurs du PSG et se faisant respecter grâce à un physique très affûté. De toute évidence, Peter Bosz a retrouvé le grand Lucas Paqueta à l’occasion de ce match. Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si le Brésilien a reçu la meilleure note parmi les Lyonnais dans les colonnes de L’Equipe avec un satisfaisant 7/10.

Paqueta et Guimaraes de retour au top

« L'incertitude planait sur sa présence dès le coup d'envoi, car il n'avait que trois entraînements dans les jambes. Mais le numéro 10 lyonnais l'a levée dès la 8e minute, en ouvrant le score d'une frappe parfaite du droit. Très présent pour défendre et toujours artiste, comme l'atteste ce jonglage (28e) » a analysé le quotidien national au sujet de Lucas Paqueta, qui partage la meilleure note parmi les joueurs de l’OL avec son compatriote Bruno Guimaraes, passeur décisif sur le but de l’ouverture du score des Gones. « Il a rendu fou Verratti en le harcelant en permanence et l'Italien a été averti pour une faute de frustration sur lui (43e). Avec le ballon, le Brésilien a parfois rayonné en offrant une superbe passe du gauche à Paqueta pour l'ouverture du score (8e) et en étant à l'origine des principaux mouvements lyonnais. Peut-être son meilleur match de la saison » a commenté le quotidien national au sujet d’un Bruno Guimaraes lui aussi en grande forme. C’est de bon augure pour l’Olympique Lyonnais…