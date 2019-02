OM : JM Aulas conseille à Pierre Ménès de changer de métier

Dans : OL, Ligue 1, PSG.

Ce lundi, sur son blog, Pierre Ménès avait évoqué les attaques récurrentes de Jean-Michel Aulas sur l'avantage financier du Paris Saint-Germain en Ligue 1 grâce à l'argent du Qatar. Pour le consultant de Canal+, le président de l'Olympique Lyonnais radote avec cette histoire, car à ce stade de la saison le PSG a 16 points d'avance, avec deux matches en retard, sur Lyon. Ce qui démontre, selon Pierre Ménès, que la formation de Bruno Genesio n'a pas besoin de Paris pour afficher des performances aussi peu régulières.

Forcément, Jean-Michel Aulas n'a pas entendu de cette oreille les arguments de Pierre Ménès, et via Twitter il l'a directement interpellé sur ce sujet du financement du Paris SG. « Si Pierre ne comprend pas pourquoi l’écart de budget de 1 à 4 ( PSG) ne déséquilibre pas la concurrence sportive il faut qu’il change de métier », a prévenu le président de l'Olympique Lyonnais. En réponse à ce conseil de JMA, Pierre Ménès a fait remarquer qu'il s'agissait là d'un constat de sa part et pas du tout d'une critique à destination de Jean-Michel Aulas. Ouf, Pierre Ménès ne va pas perdre son boulot...