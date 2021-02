OL : Zidane prêt à miser 35 ME sur Cherki ?

Dans : OL.

Malgré un potentiel évident, Rayan Cherki ne parvient pas à s’imposer pour le moment comme un titulaire à l’Olympique Lyonnais.

Très rarement titulaire, le milieu offensif de 17 ans est encore trop tendre pour prétendre à une place dans le onze de départ de l’OL aux yeux de Rudi Garcia. Cela ne remet toutefois pas en cause son potentiel exceptionnel, qui lui a permis de battre des records de précocité dans la capitale des Gaules. Pour l’instant, Rayan Cherki se montre patient et attend son heure. Mais à force de patienter sur le banc des remplaçants, le natif de Lyon pourrait s’agacer et si cela arrivait, les cadors européens seront sans aucun doute à l’affût pour s’octroyer les services de celui qui est lié à l’OL jusqu’en juin 2023.

A en croire les informations obtenues par Todo Fichajes, le Real Madrid fait partie des clubs intéressés par le profil de Rayan Cherki pour l’avenir. En fin connaisseur du marché français, Zinedine Zidane connaît le milieu offensif de l’Olympique Lyonnais sur le bout du doigt, et a d’ores et déjà glissé son nom à Florentino Pérez de nombreuses fois. Cela tombe bien, la stratégie du Real Madrid est clairement de miser sur des jeunes joueurs en devenir depuis quelques années, comme cela a été le cas avec Vinicius, Reinier, Ferland Mendy, Éder Militão ou encore Rodrygo. A en croire le média espagnol, les dirigeants du Real Madrid estiment Rayan Cherki à environ 35 ME, une somme déjà colossale au vu du peu d’expérience du joueur en Ligue 1. Mais du côté de Jean-Michel Aulas et de Juninho, on espère bien évidemment voir Rayan Cherki exploser à l’OL afin de le vendre deux à trois fois ce prix.