OL : Zidane a une enveloppe XXL au mercato, Aulas veut en profiter

Dans : OL, Liga, Mercato.

Comme annoncé ces dernières semaines, le Real Madrid envisage de recruter Ferland Mendy (23 ans) cet été.

Même s’il espère conserver son cadre Marcelo, l’entraîneur Zinédine Zidane a fait du Lyonnais sa grande priorité. Et sur ce dossier, comme pour tous les autres à la Maison Blanche, l’aspect financier ne sera pas un problème. A son retour, le technicien français a obtenu un énorme budget mercato qui lui a déjà permis d’attirer le défenseur central du FC Porto Eder Militão pour 50 M€. Alors contrairement à Naples, le Real ne serait pas effrayé par les demandes de l’Olympique Lyonnais.

En effet, Foot365 croit savoir que le latéral gauche ne serait pas officiellement en vente. Mais une offre comprise entre 40 et 50 M€ pourrait convaincre le président Jean-Michel Aulas, surtout si les Gones étaient privés de Ligue des Champions la saison prochaine. A noter que des cadors de Premier League et le Paris Saint-Germain, en cas de départ de Layvin Kurzawa, seraient également à l’affût. Mais apparemment moins déterminés que le Real et son coach.