OL : Yerry Mina ou Rubens Dias ? L'OL va déjà prolonger Marcelo !

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

L'Olympique Lyonnais a toujours deux pistes chaudes au mercato pour renforcer son secteur défensif, puisque si Bruno Genesio a confié que Ruben Dias, l'international portugais du Benfica était sa cible numéro 1, Jean-Michel Aulas a lui fait savoir que l'intérêt de Yerry Mina pour l'offre lyonnaise était grand. Mais gouverner c'est prévoir et c'est dans ce cadre que l'OL va rapidement blinder un défenseur central qui a longtemps été annoncé sur le départ.

Car si ces dernières semaines, on a évoqué l'intérêt de West Ham pour Marcelo, lequel ne serait pas insensible à un contrat en Premier League, qui plus est à Londres, ce mardi, L'Equipe affirme que le défenseur brésilien va non seulement rester à l'Olympique Lyonnais mais qu'il devrait rapidement prolonger. Arrivé l'été dernier en provenance du Besiktas, Marcelo a encore deux ans de contrat avec l'OL et Jean-Michel Aulas souhaite ouvertement blinder son joueur, quitte à lui consentir une substantielle augmentation de salaire. A priori, tout cela va se régler rapidement et Lyon pourra compter un peu plus longtemps sur son solide défenseur central sud-américain.