OL : Yanga-Mbiwa refuse de quitter l'OL pour Bursaspor !

Promis à une saison de plus avec la réserve de l'Olympique Lyonnais s'il ne fait pas ses valises cet été, Mapou Yanga-Mbiwa semblait en partance pour la Turquie, et plus précisément le club de Bursaspor où il était annoncé depuis 24 heures. Mais ce mercredi, Jean-Michel Aulas a reconnu que le transfert du défenseur était en passe d'échouer, Mapou Yanga-Mbiwa ayant refusé la solution trouvée entre les deux clubs.

« Mapou a refusé l'accord qu'on avait trouvé avec le club en question. Alors qu'il avait toutes les garanties », a reconnu, visiblement dépité, le président de l'Olympique Lyonnais. A priori, ce sont les détails l'accord financier, lequel prévoyait une prise en charge partielle du salaire du défenseur de l'OL par Bursaspor, qui ont incité Mapou Yanga-Mbiwa à décliner cette proposition. A 48 heures de la fin du mercato d'été, il se pourrait bien que ce dernier s'embarque pour une année de plus en National 2.