OL : Vincent Ponsot lance le match contre le PSG, ça pique

Dimanche 18 septembre, l'OL va accueillir le PSG pour le choc de la huitième journée de la Ligue 1. Avant cette rencontre décisive dans la course à la Ligue des Champions, Vincent Ponsot a envoyé plusieurs piques au club de la capitale.

Cinquièmes du championnat, les Lyonnais restent sur deux défaites consécutives face à Lorient et l'AS Monaco. Dans le dur, les hommes de Peter Bosz vont vouloir se racheter auprès des supporters, face au PSG. De leur côté, les Parisiens enchaînent les victoires et sont leaders du championnat. Avant ce match qui est désormais devenu un classique du XXIe siècle, Vincent Ponsot a envoyé plusieurs piques au club de la capitale. Selon le directeur du football de l'OL, le modèle économique et sportif de Paris n'est pas concurrentiel en Ligue 1. « Ce ne sont pas les mêmes modèles. L’OL a un modèle équilibré, sain… Où l’on essaie d’avoir en tout cas un modèle équilibré, qui s’autofinance et qui est dans la pérennité. On respecte le fair-play financier et on essaye de développer nos ressources. Toutes les ressources qu’on développe sont au profit du football avec un spectre un peu plus large que la simple équipe pro masculine. En face de nous, on a le PSG qui est sans limite financièrement, on ne boxe pas dans la même catégorie » a confié le dirigeant lyonnais au journal Le Progrès.

Ponsot vante les mérites du PSG, en C1

Si Vincent Ponsot déplore la manière dont le PSG domine la Ligue 1, il reconnaît néanmoins l'importance du club dix fois champion de France en coupe d'Europe pour les clubs de l'hexagone. « Pour la France, c’est bien d’avoir un club comme le PSG pour rivaliser avec Manchester City, le Barça, le Real Madrid, il faut certainement ça. Pour l’OL, c’est très dur, car il n’y a pas d’équité. Leur budget est de 700 millions d’euros, regardez leur trois attaquants » a expliqué l'ancien directeur juridique de la Ligue de Football Professionnel. Malgré les différences de budget, l'OL a souvent battu le PSG par le passé dans son antre. Cette fois, il faudra réaliser un véritable exploit pour venir à bout de la MNM.