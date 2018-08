OL : Vers une semaine de feu ? Cornet sur le départ, Lyon a besoin d'un attaquant

Dans : OL, Mercato, Ligue 1, Bundesliga.

Courtisé par le club allemand de Wolfsburg au mercato, Maxwel Cornet va-t-il quitter l’Olympique Lyonnais ?

Ces derniers jours, le club rhodanien était réticent à l’idée de perdre son international ivoirien en raison de la blessure d’Amine Gouiri. Mais selon L’Equipe, la situation a évolué. En effet, Jean-Michel Aulas serait désormais disposé à négocier le départ de l’ancien buteur du FC Metz. Et pour cause, ce dernier a de nouveau exprimé le souhait de partir dans un club qui lui offrira plus de temps de jeu. Pour rappel, Wolfsburg a proposé près de 20ME à Lyon pour Maxwel Cornet ces derniers jours.

« Si l’opération se concrétise, cela impliquerait probablement le recrutement d’un élément offensif » confirme par ailleurs Bilel Ghazi, qui avançait il y a plusieurs jours le nom d’Hatem Ben Arfa pour combler un éventuel départ de Maxwel Cornet. Si le contact a été maintenu entre « HBA » et l’OL durant ce mercato, l’international français se dirigerait plutôt vers le Stade Rennais, selon Yahoo Sport. Reste donc à savoir sur quel joueur l’OL foncera au mercato en cas de départ de Maxwel Cornet, dont l’envie de quitter Lyon ne faisait plus aucun doute depuis ses messages subliminaux postés sur Instagram…