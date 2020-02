OL : Vent violent, Aulas souffle dans les bronches de L’Equipe

Dans : OL.

Jean-Michel Aulas n’a pas du tout apprécié les attaques de L’Equipe à l’encontre de son équipe, et ne s’est pas privé pour le faire savoir.

Jour de match ou pas, Jean-Michel Aulas est à fond derrière son équipe. Cette dernière connait un vrai coup d’arrêt en championnat, mais c’est pas pour autant que le président de l’OL va autoriser les critiques trop vives à son encontre. Cela a notamment été le cas avec plusieurs articles signés L'Equipe qui n’ont pas été appréciés par le président lyonnais. Résultat, cela a dégoupillé sur le terrain de jeu favori de JMA : Twitter. Dans un premier temps, Aulas a répondu à un article évoquant les difficultés de l’OL face aux gros du championnat de France.

« J’ai toujours autant de mal à accepter l’Omerta de L’Equipe contre l’OL ! Tout y passe tous les jours, on saborde notre travail », a dénoncé le dirigeant de l’OL, avant de reprendre de volée le journaliste qui estimait que ce PSG-OL n’était pas un choc du haut du tableau au parfum européen. « Pourquoi être si négatif avant un match entre le 1er et le 6e, et deux équipes qualifiées dans toutes les compétitions : un bashing détestable », a déploré un Jean-Michel Aulas très chaud à l’approche du match face au PSG. Nul doute qu’il glissera un mot à ses joueurs sur le dénigrement dont faire preuve l’OL dans les médias à ses yeux.