OL : Une statistique accablante contre Rudi Garcia

L'Olympique Lyonnais a un trou d'air au pire moment en Ligue 1. Et la qualification pour la Ligue des champions est désormais loin d'être acquise, ça remue de nouveau concernant Rudi Garcia.

Alors même que son avenir à l’Olympique Lyonnais est loin d’être assuré, puisque Jean-Michel Aulas affirme toujours ne pas avoir tranché, Rudi Garcia sait pertinemment que si l’OL ne se qualifie pas pour la prochaine Ligue des champions il risque de rejoindre le FC Pôle Emploi en fin de saison. Et le match nul concédé samedi à Lens ne fait pas les affaires de Lyon, et donc pas non plus celles de son entraîneur. Après avoir réussi à faire de l’OL un candidat sérieux au titre de champion de France, Rudi Garcia semble avoir perdu le fil, et la série actuelle de l’Olympique Lyonnais le confirme puisque l’OL n’est plus sur le podium de la Ligue 1 pour la première fois depuis la 13e journée de championnat. Pire encore, Lyon n’a gagné que deux matchs lors des sept dernières rencontres de Ligue 1 et compte un point pris lors des trois matchs que le club vient de jouer. Un rythme qui n’est pas celui d’une équipe qui vise le titre et même une place européenne.

A titre personnel, et comme le constate le compte @Statsdufoot, Rudi Garcia commence à devenir l’un des pires entraîneurs de l’Olympique Lyonnais si l’on s’en réfère uniquement aux points pris. « Rudi Garcia compte 92 points après 50 matchs sur le banc avec l’OL en Ligue 1. Il faut remonter à Bernard Lacombe en 1998 pour voir un entraîneur fait pire dans l'élite à ce stade de la compétition avec le club lyonnais (83 pts) », explique le média spécialisé. Comparaison n'est pas raison, puisque Rudi Garcia a tout de même mené l'OL dans le dernier carré de la Ligue des champions, mais forcément cela ne plaide pas en sa faveur pour une éventuelle prolongation de contrat.