OL : Une offre record et tout change pour Mariano Diaz !

Remplaçant vendredi soir contre Strasbourg, Mariano Diaz a peut-être passé ses derniers instants au Groupama Stadium. En effet, l'attaquant, que l'on a parfois dit proche d'un retour au Real Madrid, pourrait en fait signer au FC Séville avant la fin du mercato. Le quotidien sportif espagnol El Desmarque annonce en effet ce samedi, et c'est confirmé par L'Equipe, que la formation andalouse veut s'offrir Mariano Diaz et pour cela les dirigeants de Séville seraient prêts à faire « le plus gros investissement de l’histoire du club ». On parle d'une somme dépassant les 25ME.

Le média espagnol précise qu'une première offre transmise à l'Olympique Lyonnais a été rejetée, l'OL estimant qu'elle n'était pas suffisante. Mais le club de Jean-Michel Aulas n'aurait pas repoussé définitivement le FC Séville, laissant la porte ouverte à des discussions concernant Mariano Diaz, ce qui évidemment change totalement la donne pour la fin du mercato de l'Olympique Lyonnais. El Desmarque précise que de son côté, l'attaquant de l'OL, recruté pour 8ME l'été dernier au Real Madrid, serait favorable à ce retour en Liga. Seul ombre dans ce dossier, Séville craint que si les Merengue n'ont pas prévu de clause de rachat lors du transfert de Mariano Diaz à Lyon, ils pourraient avoir une clause l'empêchant de rejoindre aussi vite une formation espagnole. L'OL a tout de même dû les rassurer sur ce point.