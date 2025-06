OL ‍: Une manifestation anti-Textor organisée d'urgence

Dans : OL.

A la tête d'Eagle Football Club, John Textor n'a pas que des amis au sein des supporters des différents clubs dont il est le propriétaire. De Lyon à Molenbeek, en passant par Botafogo, l'Américain a des opposants. Et, cela va bouger.

Les supporters de l'Olympique Lyonnais sont de plus en plus nombreux à se plaindre de la manière dont John Textor dirige leur club, ce dernier semblant avoir fait de l'OL une simple pièce de son Monopoly personnel. Mais alors que dire des fans de Molenbeek, lesquels ont été mis devant le fait accompli, à savoir que leur club changeait de nom et de logo, John Textor estimant que le nom de la ville belge de Molenbeek avait une trop mauvaise connotation. Cette décision a mis en furie, et on peut le comprendre, les supporters belges ont décidé de rapidement une manifestation contre John Textor dimanche prochain afin de faire savoir à l'homme d'affaires américain que leur club n'était pas un jouet. En Belgique, on pense que certains fans de l'OL pourraient venir grossir les rangs de ce mouvement anti-Textor.

Textor a mis tout le monde en colère

Le dimanche 22 juin prochain, les opposants au patron d'Eagle Football Group se sont donnés rendez-vous à 14 heures devant le stade où évolue le RWD Molenbeek afin de faire part de leur colère suite à cette décision prise sans aucune concertation par John Textor. On le sait bien du côté de l'Olympique Lyonnais, JT n'est pas du genre à s'embarrasser avec l'avis des autres lorsqu'il s'agit de prendre des décisions parfois très brutales. Mais du côté du club belge appartenant à la planète Eagle Football Group, les supporters ont décidé de ne pas se laisser faire, et de faire comprendre à John Textor que la multipropriété ne permettait pas tout. Notamment de changer l'identité d'un club, lequel devrait devenir le Daring Brussels comme le souhaite l'Américain.

Et ce dernier n'aura pas que des fans de football contre lui, puisque les élus de Molenbeek menacent désormais de résilier la convention qui permet au club belge de jouer gratuitement dans le stade Edmond Machtens, et donc de pousser John Textor dehors puisqu'il ne veut plus que le nom de la commune soit associé à son club.