OL : Une brutale vérité du mercato éclate au grand jour

Par Corentin Facy

Le mercato hivernal a été périlleux à l’OL et tous les objectifs fixés par Laurent Blanc n’ont pas été atteints.

La priorité du mercato d’hiver était le recrutement d’un milieu défensif à l’Olympique Lyonnais et lors de la dernière journée du 31 janvier, le club rhodanien n’a pas été en mesure d’offrir à Laurent Blanc la sentinelle qu’il attendait. Elyes Skhiri a refusé l’OL, Tiémoué Bakayoko ne faisait pas l’unanimité et Pathé Ciss était proche de signer, mais les documents n’ont pas été finalisés dans les temps avec le Rayo Vallecano. Un coup dur pour Lyon, qui met surtout en lumière un énorme problème rencontré par les dirigeants lyonnais durant ce mois de janvier : les joueurs, dans leur majorité, ne veulent tout simplement plus venir à l’OL. C’est le constat brutal et sans pitié dressé par le journaliste Hugo Guillemet sur l’antenne de la Chaîne L’Equipe au moment de commenter le mercato hivernal de John Textor et de Jean-Michel Aulas.

Les joueurs ne veulent plus venir à l'OL

« Pas de numéro six à l’OL ? C’était avancé pour Pathé Ciss mais les négociations ont commencé trop tard et n’ont pas pu aboutir dans les temps. Le problème sur ce poste-là c’est que Lyon avait une priorité avec Skhiri, qu’ils n’ont pas pu faire, et ensuite ils ont mis du temps à activer les autres pistes. Ils ont activé 4 ou 5 plans B voire peut-être même davantage, mais ils ont essuyé des refus de tout le monde et à la fin du mercato, le temps leur a manqué pour finaliser Pathé Ciss » a lancé le journaliste sur la Chaîne L’Equipe. Le bilan du mercato hivernal restera donc très mitigé à l’Olympique Lyonnais avec de nombreux départs (Tete, Toko-Ekambi, Faivre) mais des arrivées peu clinquantes en contrepartie (Sarr, Jeffinho, Lovren). Pas vraiment de quoi réjouir Laurent Blanc, qui voulait plus que tout un milieu défensif pour compenser les nombreuses absences de Corentin Tolisso et dont les vœux n’ont pas été exaucés à ce poste.