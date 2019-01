OL : Un très jeune buteur russe visé au mercato

Dans : OL, Mercato.

Même si le mercato devrait être calme cet hiver, l’Olympique Lyonnais a déjà montré par le passé qu’il savait aussi préparer l’avenir et aller chercher des joueurs à toutes les périodes de l’année.

Y compris à l’étranger comme ce fut le cas récemment avec le recrutement du jeune Reo Griffiths en provenance de Tottenham à seulement 18 ans. 18 ans, c’est aussi l’âge de Danila Proshlyakov, buteur vedette de l’équipe de jeunes du Spartak Moscou. Sa réussite actuelle en fait un joueur repéré dans un premier temps par ses buts en club (14 buts en 13 matchs), mais aussi à travers ses apparitions avec la sélection russe des moins de 19 ans lors des éliminatoires du championnat d'Europe de sa catégorie.

Selon le média local Championat, deux clubs sont sur les rangs pour s’offrir ses services, à savoir le Borussia Dortmund et l’Olympique Lyonnais. Son prix serait pour le moment très modique pour les clubs acquéreurs et même inférieur à 500.000 euros. Bien évidemment, son recrutement ne serait pas lié à une utilisation immédiate, même si Danila Proshlyakov continue de progresser et a déjà joué deux matchs avec la réserve du Spartak Moscou, et a fait une apparition dans le groupe professionnel récemment. De belles promesses qui n’ont donc pas échappé aux recruteurs lyonnais, qui rêvent bien évidemment de trouver la perle rare notamment, en attaque, et prospectent partout en Europe pour cela.