OL : Un prétendant de luxe s'invite dans le dossier Fekir !

Champion d’Allemagne, le Bayern Munich s’apprête à une vivre une petite révolution cet été au mercato.

En effet, le club bavarois souhaite régénérer son secteur offensif et dans cette optique, Nicolas Pépé est pisté. Mais à en croire les informations du site Olympique-et-Lyonnais, l’Ivoirien n’est pas le seul joueur de Ligue 1 à figurer sur les tablettes du Bayern Munich. Effectivement, Nabil Fekir serait également dans le viseur, lui qui dispose d’un bon de sortie, et qui est courtisé par de nombreux clubs européens malgré une saison en demi-teinte.

« Le club bavarois n’as pas encore pris contact avec l’entourage du Lyonnais, mais son cas a été évoqué en interne ces derniers jours. Pour rappel, Fekir est en fin de contrat en juin 2020 et n’a toujours pas prolongé à l’OL » explique le média, pour qui une offensive du Bayern Munich dans le dossier Nabil Fekir dans les prochaines semaines n’est pas à exclure. Reste maintenant à voir quel sera le prix fixé par Jean-Michel Aulas, lequel va également devoir gérer les potentiels départs de Ferland Mendy, priorité de Zidane au Real, et de Tanguy Ndombélé, dans le viseur de Paris, de la Juve et de Manchester City.