OL : Un premier duel avec Marseille s'annonce au mercato !

Dans : OL, Mercato, OM, Ligue 1, EAG.

Ce n'est pas une nouveauté, les routes se croisent souvent pour l'Olympique de Marseille et l'Olympique Lyonnais lors du mercato, le nom des deux clubs de L1 étant régulièrement évoqués pour un même joueur. Et à deux mois jour pour jour de l'ouverture du marché estival des transferts, c'est d'ores et déjà le cas si l'on en croit A Bola. En effet, le célèbre quotidien sportif portugais affirme que l'OL et l'OM se positionnent concernant un joueur bien connu en Ligue 1, puisqu'il s'agit de Pedro Rebocho, le défenseur de l'En-Avant Guingamp.

Encore lié trois saisons avec le club breton, le latéral gauche de 24 ans semble tenté par un départ lors du prochain mercato, et cela pourrait être facilité par une éventuelle descente en Ligue 2 de la formation entraînée par Jocelyn Gourvennec. Arrivé à l'EAG en 2017 en provenance du Benfica, où il a été formé, pour 0,5ME, Pedro Rebocho pourrait être cédé pour 4ME, ce qui est évidemment un prix largement à la portée de l'Olympique de Marseille et de l'Olympique Lyonnais.