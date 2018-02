OL : « Un manque d'humilité », Genesio détruit ses joueurs

Dans : OL, Ligue 1, LOSC.

Bruno Genesio, entraîneur de l'OL, après le nul contre Lille (2-2) : « Ce match ressemble à celui de Monaco, avec les mêmes bonnes et mauvaises choses... Je suis en colère. On manque trop d'humilité pour le sport de haut niveau, où il faut être constant et régulier. J'ai dit à mes joueurs ce que je pense, en face. Ça restera entre nous. La première mi-temps était aboutie, mais on oublie de jouer la deuxième... Les Lillois avaient le droit de réagir. Ce n'est pas parce que l'on joue un peu plus bas en deuxième période que l'on doit prendre deux buts. Je n'ai pas l'habitude de tirer des conclusions douze matchs avant la fin. Je les ai tirées sur ce match, auprès de mes joueurs dans le vestiaire. Le foot est un sport collectif joué par des individus qui n'ont pas forcément un comportement collectif... C'est juste un manque d'humilité. Concernant le podium, on ne sait jamais ce qui peut se passer dans ce sport », a-t-il lancé sur OL TV.