OL : Un grand d'Europe se pointe au mercato, Memphis Depay va jubiler !

Dans : OL, Ligue 1, Mercato, Premier League.

En grande difficulté depuis quelques semaines à l’Olympique Lyonnais, Memphis Depay brille avec les Pays-Bas.

Auteur de trois buts et de trois passes décisives en deux matchs, l’attaquant néerlandais a prouvé qu’il pouvait être, quand il le désirait, un grand joueur. Et lui qui rêve de partir dans un club plus huppé que Lyon lors du prochain mercato va être content puisque selon les informations obtenues par le Daily Mirror, le récent finaliste de la Ligue des Champions s’intéresse à Memphis Depay. Effectivement, les Reds de Liverpool surveillent avec beaucoup d’attention les prestations de l’ancien buteur de Manchester United.

Désireux de se renforcer pour doubler les postes de Sadio Mané, Mohamed Salah et Roberto Firmino lors du prochain mercato, Jürgen Klopp n’est pas insensible au talent de Memphis Depay. Pour l’heure, aucune offre n’est évoquée et aucun prix n’a filtré. Mais à n’en pas douter, Jean-Michel Aulas se montrera gourmand au moment de négocier le départ d’un joueur qu’il apprécie énormément à titre personnel. De son côté, Memphis Depay ne devrait pas faire le difficile devant l’offre d’un tel club. A moins que Liverpool ne soit pas un club assez grand pour lui…