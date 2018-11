OL : Un Cornet à ce niveau-là, il faudrait être fou pour le vendre !

Dans : OL, Mercato, Ligue 1, Ligue des Champions.

Tout proche de quitter l’Olympique Lyonnais lors du dernier mercato estival, Maxwel Cornet est finalement resté dans la capitale des Gaules. Pour la simple et bonne raison que Jean-Michel Aulas n’est pas parvenu à boucler le transfert de Nicolas Pépé, lequel a souhaité continuer sa progression au LOSC. Agacé par son transfert avorté, l’international ivoirien s’est donc réfugié dans le travail. Et cela paye puisque le n°27 de l’OL réalise un début de saison marqué par trois buts face à Manchester City en Ligue des Champions. Ce qui ravit bien évidemment Jean-Michel Aulas, qui ne se vante pas d'avoir été proche de le vendre lors du dernier mercato...

« Je suis très heureux pour Maxwel. Il marque deux buts mais en a eu deux autres qui étaient à portée. Si les joueurs prennent de la confiance et que Bruno (Genesio) retrouve de la sérénité, je suis heureux aussi. Cornet a participé à la fête et c'est là où le football est parfois injuste. Il faut s'interroger parce qu'on peut passer par des états d'âme et des situations très négatives pour se projeter dans des situations plutôt merveilleuses. Maxwel, ce soir, est heureux comme un gamin. C'est un jeune joueur qui a beaucoup de talent et il a donné tout ce qu'il avait dans le cœur » a expliqué le président de l’OL, qui voit par ailleurs la cote de son joueur exploser avec ce genre de prestation en Ligue des Champions. Reste à savoir si ce dernier sera placé sur la liste des transferts l’été prochain.