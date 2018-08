OL : Un consultant encourage Fekir à plaquer l'OL pour Chelsea !

Dans : OL, Mercato, Ligue 1, Premier League.

Au lendemain du match amical entre Lyon et Chelsea, l’avenir de Nabil Fekir fait débat. Alors que le mercato ferme ses portes jeudi soir en Angleterre, les Blues souhaiteraient s’offrir l’international français. Mais quelle décision doit prendre le capitaine rhodanien ? Cette question divise autant les supporters de l’OL que les consultants. Ancien joueur du PSG désormais chroniqueur pour RMC, Sammy Traoré a tranché. Selon lui, Nabil Fekir ne doit pas hésiter une seconde…

« S’il n’a pas donné la pleine mesure de son potentiel à Lyon, ce n’est pas sa faute. Il a toujours tout donné pour le club et il n’est pas responsable d’avoir été blessé régulièrement. Selon moi, c’est le bon moment pour lui de partir. Il a 25 ans et s’il a une offre de Chelsea, il ne faut même pas hésiter. On ne va quand même pas comparer Lyon et Chelsea ! » a confié celui qui a également porté les couleurs de l’OGC Nice. Reste que les Blues ne disputeront pas la Ligue des Champions la saison prochaine, ce qui pourrait avoir une influence dans la future décision de Nabil Fekir…