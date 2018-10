OL : Un client arrive, le prix de Maxwel Cornet va encore grimper au mercato !

Dans : OL, Mercato, Bundesliga, Serie A.

Proche d'un départ de l'Olympique Lyonnais lors du mercato d'été, puisque le club rhodanien avait trouvé un accord avec Wolfsburg pour un transfert à hauteur de 17ME, Maxwel Cornet est finalement resté à l'OL, le départ de Mariano n'ayant pas été comblé en totalité. Mais si l'attaquant international ivoirien a largement contribué à réaliser le gros exploit de la première partie de saison de Lyon, à savoir la victoire contre Manchester City, il n'est pas un titulaire indiscutable pour Bruno Genesio. Alors, l'hypothèse d'un départ lors du marché hivernal est évoquée, d'autant plus que Maxwel Cornet a reconnu la semaine passée qu'il souhaitait absolument avoir plus de temps de jeu.

Et ce dimanche, une nouvelle possibilité s'ouvre à lui. Car si Wolfsburg constitue une porte de sortie possible, le Corriere della Sera affirme que l'AS Rome pourrait se mettre en action pour faire venir l'attaquant ivoirien. Monchi apprécie énormément le profil de Maxwel Cornet et il pourrait rapidement faire savoir à Jean-Michel Aulas que la Roma est susceptible de faire une offre à l'Olympique Lyonnais pour s'offrir les services de son joueur. Bien évidemment, compte tenu du deal qui avait été trouvé en août dernier, l'OL n'écoutera pas les offres en dessous de 17ME. Et même à ce prix, il n'est pas certain que le président du club de la capitale des Gaules dise oui, Lyon ayant la même problématique que cet été.